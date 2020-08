Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Face à Puel, Stéphane Ruffier veut rétablir la vérité !

Publié le 15 août 2020 à 15h30 par La rédaction

Depuis l’arrivée de Claude Puel à l’ASSE, Stéphane Ruffier est en guerre contre le coach stéphanois. Face aux dernières déclarations de l’ancien entraîneur de l’OL à son égard, le gardien de l'ASSE est sorti du silence pour mettre les choses au point.

Le feuilleton Stéphane Ruffier fait énormément parler à l'ASSE. Depuis son arrivée, Claude Puel ne fait aucune faveur à son effectif et en particulier à l'international français. Emblématique gardien des Verts, Ruffier a été peu à peu poussé sur le banc de touche, au profit de Jessy Moulin, avant même d'être écarté. Désormais, il est dans la peau d’un indésirable dans le Forez. Une situation qui se justifie par la relation conflictuelle entre Ruffier et Puel. Il y a quelques semaines, le gardien de 33 ans avait même été mis à pied quelques jours, avant de finalement être réintégré. Mais à l'ASSE, Stéphane Ruffier n'entre clairement pas dans les plans de l'entraîneur stéphanois, qui l'a dernièrement fait clairement savoir.

« Il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin »

En effet, interrogé par I nfosport+, Claude Puel avait fait le point sur la situation des gardiens à l’ASSE et avai fait une terrible annonce concernant l’avenir de Stéphane Ruffier : « J'ai prévenu les deux joueurs. L'un qu'il allait débuter la saison, l'autre qu'il serait un second et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit un trio et que Stéphane n'en fera pas partie ». Refusant un rôle de doublure, Ruffier serait donc tout simplement écarté. Mais cela ne s'arrêterait pas là. Claude Puel semble avoir enfoncer le clou avec sa liste noire qui inclurait des cadres comme Yann M’Vila, Ryad Boudebouz mais aussi Stéphane Ruffier. Ces joueurs cités seraient priés de trouver un nouveau point de chute. Ils n'ont d'ailleurs pas été appelés pour le stage de l'ASSE à Dinart. Cependant, malgré la volonté de l'entraineur stéphanois de se débarrasser à tout prix de son gardien, Stéphane Ruffier ne flanche pas et a tenu à répondre aux récentes déclarations de l'entraineur stéphanois à son égard.

Ruffier dément !