Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un plan pour ce talent français !

Publié le 16 août 2020 à 16h00 par La rédaction

Malgré sa récente prolongation, Dayot Upamecano serait toujours sur les tablettes du Real Madrid qui aurait en tête un plan bien précis pour attirer le défenseur français.

Auteur d’une grosse prestation en Ligue des Champions face à l’Atletico de Madrid, Dayot Upamecano a impressionné l’Europe. Le défenseur de Leipzig serait sur les tablettes de nombreux clubs comme Manchester City, Arsenal, Chelsea mais aussi le PSG qui a coché son nom comme révélé en exclusivité. Toutefois malgré sa récente prolongation avec Leipzig, un club ne lâcherait pas le Français et il s’agirait de Real Madrid. À la recherche d’un nouveau défenseur central, le club merengue aurait flashé sur Dayot Upamecano mais la situation financière ne serait en pas à la faveur d’un transfert cet été. Cependant, Zinedine Zidane aurait en tête un plan pour attirer le Français…

Deux plans envisagés pour Upamecano