Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Covid-19 va plomber les plans de McCourt !

Publié le 19 août 2020 à 3h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille doit vendre de manière massive cet été, un agent français estime que les récents cas de Covid-19 au sein du vestiaire de l'OM peuvent rendre difficile les départs.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi répondre aux exigences du fair-play financier. Ce sera également nécessaire afin de pouvoir poursuivre son recrutement. Mais jusque-là, l'OM peine à trouver preneur pour ses joueurs. Cela pourrait se décanter lorsque la Ligue des Champions sera terminée, mais le Covid-19 pourrait encore retarder les plans du club phocéen.

«La multiplication des cas de Covid va encore freiner le phénomène»