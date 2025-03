Il annonce une catastrophe «internationale» pour le PSG !

La rédaction

Eric Di Meco craint des débordements lors du Clasico entre le PSG et l'OM, notamment à cause du retour de Rabiot avec l'OM. Il redoute que les supporters parisiens aillent trop loin, ce qui pourrait entraîner l'arrêt du match et une réaction à l'échelle internationale. L'OM, après une lourde défaite au match aller, cherche la revanche.

Alors que le Clasico entre le PSG et l'OM approche à grands pas, la tension monte déjà entre les supporters des deux clubs. L’arrivée d’Adrien Rabiot (29 ans) à l'OM cet été en provenance de la Juventus de Turin, après son passage au PSG, a ravivé les passions et semble promettre un accueil houleux pour le milieu de terrain parisien. Une situation qui inquiète profondément Eric Di Meco, l’ancien joueur de l’OM.

«Ça peut partir en saucisse»

Au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Eric Di Meco, ancien défenseur de l’OM (1980-1994) n’a pas caché ses craintes :

«Par exemple, si ça va trop loin, le match pourrait être arrêté. Et c’est ce qui risque de se passer ! Le match sera arrêté ou gagné par les Marseillais, et ça va créer des zizanies. Le président va devoir intervenir et peut-être que ça prendra des proportions internationales. On ne sait pas jusqu’où ça peut déborder et à quel point ça peut partir en saucisse.»

L’ancien défenseur a exprimé sa crainte que la situation devienne incontrôlable, surtout si les tensions se traduisent par des débordements violents dans les tribunes.

Une revanche pour l’OM ?

Après la lourde défaite lors du match aller (victoire 3-0 du PSG au Stade Vélodrome), l'OM, sous la direction de Roberto De Zerbi, aura à cœur de se racheter face aux Parisiens. Bien que le PSG soit sur une dynamique impressionnante, notamment après son élimination de Liverpool en Ligue des champions, l’OM devra redoubler d’efforts pour inquiéter l’ogre parisien et espérer repartir du Parc des Princes avec un résultat positif.