Mercato - OM : Boudjellal à l'origine d'un nouveau coup de tonnerre pour la vente de l'OM ?

Publié le 19 août 2020 à 2h00 par A.M.

Après avoir annoncé sa volonté de se désolidariser de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal pourrait bien revenir avec d'autres investisseurs comme le pense Rolland Courbis.

« Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi. » Ces derniers jours, Mourad Boudjellal a assuré qu'il se désolidarisait du projet de rachat de l'Olympique de Marseille incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi. Malgré tout, l'ancien président du RCT pourrait bien revenir à l'assaut avec d'autres investisseurs et ainsi relancer la vente de l'OM. C'est en tout cas ce que pense Rolland Courbis

«J’imagine qu’il a deux ou trois possibilités de repreneur»