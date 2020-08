Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura un très gros dossier à gérer en 2021 !

Publié le 19 août 2020 à 3h45 par T.M.

A peine arrivé à l’OM, Pablo Longoria voit déjà les dossiers épineux s’accumuler sur son bureau. Et une grosse priorité pour l’été 2021 pourrait bien s’ajouter…

Ayant pris la succession d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a donc récupéré les clés du sportif à l’OM. C’est désormais l’Espagnol qui est en charge du recrutement. De quoi donner quelques maux de tête au nouvel homme fort des Phocéens tant les gros dossiers sont nombreux. Il y a notamment le cas Florian Thauvin à gérer. Alors que le Français n’a plus qu’un an de contrat, il va falloir trancher à son sujet. De même, il va aussi falloir résoudre beaucoup d’autres problèmes parmi lesquels on pourrait notamment retrouver la succession d’André Villas-Boas.

Remplacer Villas-Boas ?