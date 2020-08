Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des offres à 20M€ attendues pour Florian Thauvin ?

Publié le 18 août 2020 à 10h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le cas Florian Thauvin fait toujours énormément parler. Et alors que le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat, des chèques pourraient prochainement arriver sur le bureau de la direction phocéenne.

Alors que Florian Thauvin va donc débuter cette nouvelle saison avec l’OM, ce n’est clairement pas sûr qu’il soit encore là d’ici quelques mois. En effet, alors que le mercato fermera ses portes en octobre, la situation de l’international français sera scrutée de très près par plusieurs clubs européens. En effet, le protégé d’André Villas-Boas est l’une des bonnes affaires à réaliser sur le marché des transfert, lui qui n’a plus qu’un an de contrat à l’OM. Un transfert cet été pourrait donc être envisagé alors que 3 clubs italiens et un de Premier League auraient déjà fait partir de leur intérêt pour Thauvin.

« Thauvin sera une bonne affaire s’il ne prolonge pas »