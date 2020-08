Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel joue-t-il son avenir face à Leipzig ?

Publié le 18 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce mardi, le Paris Saint-Germain va disputer une demi-finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Un rendez-vous important pour le club, mais également pour Thomas Tuchel...

C’était le sujet avant le Borussia Dortmund, puis avant l’Atalanta. Désormais en demi-finale de Ligue des Champions, face au RB Leipzig, l’avenir de Thomas Tuchel est encore en discussion. Il faut dire que Leonardo est prêt à le remplacer au pied levé. Selon nos informations, il garde le contact avec Massimiliano Allegri et RAI Sport est même allé plus loin ce lundi, en annonçant que l’Italien aurait donné son accord au PSG, pour la saison prochaine. Tuchel semble conscient de cette épée de Damoclès sur sa tête. Ces dernières semaines, il a en effet plusieurs fois clame haut et fort son plaisir d’entrainer le PSG, club où il se sentirait très heureux. Cela a encore été le cas, ce lundi. « Je veux rester ici, profiter de ce moment-là » a déclaré Tuchel, en conférence presse. « Je veux rester ici avec toute l'énergie et donner toute mon énergie dans la situation où je suis maintenant. Et maintenant c'est Paris. C'est exceptionnel. C'est un grand cadeau pour moi. Je suis très humble et très heureux de pouvoir vivre ça (...) J'aime mon équipe et je suis heureux ». Pourtant, une défaite face au RB Leipzig, pourrait bien tout changer et selon vous, Tuchel joue-t-il son avenir face à Leipzig ?

Tuchel, un échec qui pourrait être fatal

Une défaite face au RB Leipzig, même en demi-finale de Ligue des Champions, n’est pas vraiment ce qu’on appeler une bonne fin de saison. Le Paris Saint-Germain semble en effet bien supérieur au club allemand, surtout avec le retour de suspension d’Angel Di Maria et la pleine récupération de Kylian Mbappé. Jamais la tâche du PSG n’a jamais paru aussi simple en Ligue des Champions et si Tuchel passe à côté... Leonardo pourrait bien trancher et entamer un tout nouveau cycle. Mais pourquoi, d’un autre côté, ne pas laisser continuer l’Allemand. Si le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, c’est aussi grâce à lui, non ? Tuchel a en quelque sorte gagné le droit de continuer, d’aller jusqu’au bout de son contrat, en juin 2022. D’ailleurs, le garder pourrait faire économiser au PSG un argent précieux, en pleine période de crise.



Alors, selon vous Tuchel joue-t-il son avenir face à Leipzig ?