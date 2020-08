Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette recrue estivale, l’OM a mis le paquet !

Publié le 18 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Désireux de renforcer sa défense centrale, l’OM a recruté Leonardo Balerdi cet été. L’Argentin a d’ailleurs été convaincu par les discours qu’il a entendu sur l’OM et la ville de Marseille.

En proie à des difficultés financières alors que sur les trois derniers exercices le club affiche un déficit supérieur à 200M€, l’OM doit se montrer malin sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. En attestent les deux premières recrues phocéennes cet été (Alvaro Gonzalez étant déjà un joueur de l’OM cette saison en prêt) Pape Gueye et Leonardo Balerdi. L’un est arrivé libre de tout contrat en provenance du Havre quand l’autre a été prêté par le Borussia Dortmund avec option d’achat non obligatoire de 14M€. Jeune espoir du football argentin, Balerdi a été convaincu par le projet et la valeur du football à l’OM. Le principal intéressé a d’ailleurs reconnu que cela avait pesé dans la balance.

« Quand on m'a dit ça, ça m'a motivé encore plus à venir »