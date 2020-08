Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende du club qui ferme la porte à Thiago Silva !

Publié le 17 août 2020 à 14h15 par A.M.

Directeur sportif de Sao Paulo, Rai a été interrogé sur la possibilité d'attirer Thiago Silva dont le contrat au PSG arrive à échéance. Mais l'ancienne idole du Parc des Princes est conscient de la difficulté d'un tel dossier.

Alors que son contrat prenait fin le 30 juin, Thiago Silva a accepté une dernière pige pour finir la saison avec le PSG. Et aujourd'hui il ne doit pas regretter son choix. En effet, le capitaine parisien a ajouté deux lignes à son palmarès avec les victoires en finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, et surtout, il peut rêver de remporter sa première Ligue des Champions avec la demi-finale à disputer contre le RB Leipzig mardi soir. Malgré tout, une fois le parcours en C1 terminé, l'avenir de Thiago Silva reviendra sur le tapis. Leonardo semble toutefois avoir décidé de ne pas conserver son capitaine dont le futur pour s'écrire loin du PSG.

Rai ne peut pas offrir Thiago Silva à Sao Paulo