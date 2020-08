Mercato - PSG : Une entretien décisif au programme pour Edinson Cavani ?

Foot - Mercato - PSG

Edinson Cavani serait de plus en plus proche du Benfica. L'ancien attaquant du PSG devrait s'entretenir cette semaine avec Rui Costa, directeur du football du club portugais, pour régler les derniers détails contractuels.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Edinson Cavani a quitté le PSG. Sans club depuis son départ, El Matador se rapprocherait dangereusement de Benfica. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club lusitanien s'est clairement positionné pour Edinson Cavani. D'ailleurs, l'écurie basée à Lisbonne serait en passe de rafler la mise selon Walter Guglielmone, frère et agent d'Edinson Cavani. « C'est en bonne voie, mais ce n'est pas signé » , a-t-il précisé à ESPN Uruguay ce lundi. Si le dossier n'est pas encore bouclé, tout pourrait se jouer dans la semaine.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus de Benfica. El Matador devrait même s'entretenir avec Rui Costa cette semaine. Avec le directeur du football de Benfica, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) devrait régler les derniers détails contractuels pour un engagement de trois saisons. Et comme l'a indiqué le journaliste italien, Luis Filipe Vieira , le président de Benfica, serait confiant et s'attendrait à une issue positive en ce qui concerne Edinson Cavani.

