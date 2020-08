Foot - Mercato

Mercato : Le clan Cavani sort du silence !

Publié le 16 août 2020 à 22h45 par A.C.

Walter Guglielmone, agent et frère d’Edinson Cavani, s’est exprimé au sujet de l’avenir de l’ancien attaquent du Paris Saint-Germain.

Ou jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? A 33 ans, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain souhaite continuer en Europe. Récemment, nous vous avons parlé des pistes Bayern Munich et Benfica, pour Cavani... et l’une d’entre se confirme ! Il s’agit de celle menant à Benfica. A en croire les dernières indiscrétions, l’ancien du PSG aurait signé un contrat de trois ans, avec un salaire annuel compris entre 5 et 7M€.

« Benfica ? C'est en bonne voie, mais ce n'est pas signé »