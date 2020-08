Foot - Mercato

Mercato : Tout est prêt pour Edinson Cavani !

Publié le 16 août 2020 à 21h15 par A.C.

Après avoir porté le maillot de Palermo, du Napoli et du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani s’apprêterait à connaitre un nouveau club en Europe.

A 33 ans, Edinson Cavani est un joueur qui intéresse encore pas mal de clubs de haut niveau. Nous vous avons révélé que l’Inter a étudié la piste, tout comme son ancien club du Napoli. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devrait toutefois s’engager en faveur de Benfica. De plus en plus de médias annoncent un accord entre le club lisboète et Cavani, qui aurait signé un contrat de trois ans, avec un salaire annuel compris entre 5 et 7M€, pour un total de 27M€ qui devrait être échelonné sur six ans.

A Lisbonne on attend déjà Cavani