Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour Edinson Cavani !

Publié le 16 août 2020 à 16h15 par A.D.

Edinson Cavani est de plus en plus proche de Benfica. L'ancien buteur du PSG serait bel et bien destiné à signer un contrat de trois saisons avec le club lusitanien.

Sans club depuis son départ du PSG le 30 juin, Edinson Cavani devrait évoluer au Portugal la saison prochaine. Comme l'a affirmé AS ce dimanche, El Matador aurait trouvé un accord contractuel à hauteur de 8M€ avec le Benfica Lisbonne. Une réunion serait au programme ce dimanche entre le club lusitanien et le clan Cavani pour régler les derniers détails, mais tout porterait à croire qu'il signera un contrat de trois saisons, et que son salaire lui sera versé sur six années. Autant d'informations confirmées par Paris Fans .

Un contrat de trois ans attendrait Cavani à Benfica