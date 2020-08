Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane proche de boucler une vente à 10M€ ?

Publié le 17 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Moins utilisé cette saison par Zinedine Zidane, Nacho pourrait quitter le Real Madrid car un club portugais aurait bougé ses pions pour le défenseur espagnol. Le grand coup de balai estival va pouvoir commencer du côté du Real Madrid.

Éliminé la semaine dernière par Manchester City en Ligue des Champions, le club merengue se concentre désormais sur le mercato. Souhaité par Zinedine Zidane, le renouvellement d’effectif au Real Madrid concerne beaucoup de joueurs à l'image des dossiers chauds comme Gareth Bale et James Rodriguez mais aussi des indésirables comme Lucas Vázquez, Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez et Vallejo. Cependant, Nacho pourrait être aussi concerné par un départ. Sous contrat jusqu’en 2022, l’Espagnol a vu son temps diminué et la grosse concurrence en défense ne l’arrangerait pas. Une situation que pourrait profiter un club européen prêt à mettre le grappin sur le défenseur de Zinedine Zidane…

Benfica sur Nacho !