Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet incroyable appel lancé à Messi !

Publié le 17 août 2020 à 0h30 par La rédaction

L'avenir de Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone court jusqu'en juin 2021, fait couler beaucoup d'encre.

Après la déroute, l’heure est à la reconstruction au FC Barcelone. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le club devrait connaitre pas mal de changements au cours des prochaines semaines. Le licenciement de Quique Setien ne serait plus qu’une question de jours et une refonte d’effectif s’impose. En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi ne compterait pas prolonger pour l'instant, puisqu'il souhaiterait d'abord voir la direction prise par le Barça. Annoncé notamment du côté de l’Inter Milan, l’international argentin se poserait de nombreuses questions concernant son avenir. Ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand est plutôt clair concernant l’avenir de Messi.

« Veux-tu rester au Barça sans rien gagner ? »