Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste surprenante envisagée par Bartomeu pour l'après-Setién ?

Publié le 16 août 2020 à 22h00 par D.M.

Le FC Barcelone devrait officialiser le départ de Quique Setién. Mauricio Pochettino et Ronald Koeman figureraient parmi les favoris. Toutefois en cas d’échec dans ces dossiers, les dirigeants pourraient se tourner vers Francisco Javier García Pimienta.

Le match de Ligue des champions face au Bayern Munich pourrait bien être le dernier de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Balayée par le club allemand en quart de finale de C1, le technicien devrait quitter son poste d’entraîneur et une annonce pourrait intervenir ce lundi après le conseil d’administration du club blaugrana . Pour le remplacer, les dirigeants du FC Barcelone auraient ciblé Mauricio Pochettino, mais aussi Ronald Koeman qui a été contacté par les responsables catalans selon les informations exclusives du 10 Sport.

Pimienta en cas d’échec dans les dossiers Koeman et Pochettino