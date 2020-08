Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de cette recrue estivale sur son arrivée !

Publié le 17 août 2020 à 11h15 par D.M. mis à jour le 17 août 2020 à 11h22

Prêté par le Borussia Dortmund à l’OM, Leonardo Balerdi est revenu sur son arrivée et sur les raisons qui l’ont poussé à signer avec le club marseillais.

Malgré de grosses difficultés financières, l’OM est parvenu à renforcer sa défense en attirant Leonardo Balerdi. Le joueur argentin a été prêté jusqu’à la fin de saison par le Borussia Dortmund avec option d’achat non obligatoire. Lors de la présentation de Leonardo Balerdi à la presse jeudi dernier, André Villas-Boas avait d’ores et déjà affiché le souhait de le conserver après la fin de son prêt : « Balerdi ? Il était dans notre liste prioritaire la saison dernière. On n’a pas eu les moyens de le recruter l’été dernier. Il est arrivé en prêt cette saison. J’espère qu’on pourra activer son option d’achat. C’est une pépite argentine. Il a un gros futur. J’espère qu’on pourra le faire signer de façon permanente à la fin de la saison . » De son côté, l’ancien joueur de Boca Juniors ne regrette absolument pas son choix.

« On m'a présenté l'OM comme le Boca d'Europe »