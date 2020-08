Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas peut garder espoir dans ce dossier chaud !

Publié le 17 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Pourtant annoncée proche de rafler la mise dans le dossier José Juan Macias, au grand dam de l’OM également dans le coup, la Real Sociedad ne serait finalement plus intéressée par le recrutement du jeune mexicain.

André Villas-Boas ne s’en est pas caché, il veut témoigner cet été de l’arrivée d’un attaquant dans l’optique de faire souffler Dario Benedetto dès que le besoin s’en fera ressentir ou que les matchs le demanderaient. Cependant, l’OM ne dispose pas de grosses ressources financières, le club phocéen traversant une passe économique délicate. Des prêts et des joueurs libres de tout contrat devraient permettre aux Marseillais de recruter cet été, en attestent les coups Leonardo Balerdi et Pape Gueye. Afin d’être assez compétitif la saison prochaine, Villas-Boas cherche un nouvel attaquant et pourrait bien voir José Juan Macias débarquer à la Commanderie.

La Sociedad hors course pour José Juan Macias ?