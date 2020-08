Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Witsel, Icardi… Leonardo reçoit d’énormes conseils pour le recrutement !

Publié le 17 août 2020 à 5h15 par T.M.

Actuellement concentré sur la Ligue des Champions, Leonardo se concentrera ensuite sur le recrutement du PSG. Le directeur sportif parisien a d’ailleurs vu Pierre Ménès lui adresser certains conseils pour cet été.

Pour le moment, au PSG, on ne pense uniquement à la Ligue des Champions. Alors que les hommes de Thomas Tuchel vont disputer une demi-finale contre Leipzig, le rêve d’être enfin sacré est plus proche que jamais. Actuellement, la Coupe d’Europe est ainsi l’unique objectif, remettant à plus tard les dossiers du mercato. Cela serait notamment le cas de Matheus Cunha, attaquant du Hertha Berlin. Leonardo aurait fait savoir à ces agents que les discussions reprendront qu’après la Ligue des Champions. Ce n’est donc que dans quelques jours que cela va s’accélérer pour le PSG. En attendant, Pierre Ménès a fait part de ses priorités pour le recrutement.

Ménès réclame Witsel !