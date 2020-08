Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le grand ménage au Barça ne devrait pas plaire à Lionel Messi…

Publié le 17 août 2020 à 4h00 par T.M.

Après la claque reçue contre le Bayern Munich, le FC Barcelone s’apprête à effectuer un grand renouvellement. Des changements qui pourraient ne pas forcément plaire à Lionel Messi. Explications.

Au FC Barcelone, il va désormais falloir se relever de cette humiliation subie contre le Bayern Munich. Après la rencontre, Gerard Piqué n’avait d’ailleurs pas hésité à appeler à des changements profonds, que ce soit au sein de l’effectif, sur le banc de touche, mais aussi au sein de la direction. C’est ainsi que Quique Setien va céder sa place et que Josep Maria Bartomeu pourrait accélérer la tenue des élections présidentielles. Quid alors des changements au sein de l’effectif du Barça ? Les départs pourraient être nombreux cet été y compris chez les cadres blaugrana.

Les proches de Messi sur le départ ?