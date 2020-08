Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Qui Leonardo doit prolonger en premier ?

Publié le 17 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Tous deux sous contrat jusqu’en 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont un véritable patrimoine pour le Paris Saint-Germain. C’est pour cela que Leonardo souhaite les voir prolonger... mais selon vous, lequel des deux doit-être la priorité ? C’est notre sondage du jour !

Il y a un an, ils semblaient avoir totalement perdu confiance. Kylian Mbappé semblait en effet déçu par le projet du Paris Saint-Germain et Neymar, a fait des pieds et des mains pour retrouver le FC Barcelone. Désormais, nous vous avons révélé que Neymar est plus heureux que jamais au PSG, tandis que Kylian Mbappé semble totalement concerné par le projet parisien. Pourquoi ne pas en profiter pour prolonger ? Le Journal du Dimanche a en effet expliqué que la prolongation de Mbappé est la grande priorité de Leonardo, tandis que celle de Neymar pourrait bien le devenir bientôt, avec une fin d’aventure idyllique en Ligue des Champions. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait connaitre son avis sur le sujet, après la victoire sur l’Atalanta. « Ney avec Kylian est l’un des meilleurs au monde. Aujourd’hui il a été l’homme du match. Il a fait un grand match. Depuis 3 mois, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe » a expliqué le président du PSG. « Je sentais quelque chose dans l’équipe quelque chose de très spéciale depuis quelques mois. Si je veux le voir rester ? Oui avec Kylian, jamais ils ne vont partir, ils vont rester j’en suis sûr ».

Sur qui faut-il miser ?

Selon vous, qui Leonardo devrait prolonger en priorité, entre Kylian Mbappé et Neymar ? Avec ses 21 ans, Mbappé représente l’avenir. Il est annoncé comme celui qui dominera le football au cours des prochaines années, en digne successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le danger Real Madrid semble bien présent pour lui. En Espagne, on assure que Florentino Pérez serait en train d'économiser, afin de lancer une offensive de taille sur Mbappé en 2021 et ainsi faire plier le PSG. Une prolongation, même d’une année supplémentaire, pourrait laisser un peu plus de temps aux Parisiens. De l’autre côté, Neymar est déjà un des meilleurs joueurs au monde. Il a d’ailleurs plus d’expérience que Mbappé et a montré cette saison qu’il pouvait être le véritable leader du PSG. Après ses caprices, il est pleinement heureux au PSG et Leonardo doit sauter sur l’occasion, afin de lui faire signer un nouveau contrat.



Alors, entre Mbappé et Neymar, qui Leonardo doit prolonger en premier ?