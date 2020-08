Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une promesse faite par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 août 2020 à 19h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ou encore proche d’un retour au Real Madrid, Cristiano Ronaldo semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

L’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, a apporté son lot de débats concernant Cristiano Ronaldo. Lassé par les échecs bianconeri, le quintuple Ballon d’Or aurait songé à un départ selon La Gazzetta dello Sport . Mais pour aller où ? France Football et Foot Mercato ont évoqué la piste Paris Saint-Germain, alors qu’en Espagne on pencherait plutôt pour un incroyable retour au Real Madrid. Le journaliste Guillem Balague a même révélé que Cristiano Ronaldo aurait été proposé au FC Barcelone ! Du côté de la Juventus, on a toutefois toujours écarté la possibilité d’un départ, Andrea Agnelli en premier. « Parfois, vous les journalistes, vous publiez des choses... c'est un pilier de la Juve » a assuré le président de la Juventus, tout de suite après la grosse désillusion face à l’Olympique Lyonnais, en Ligue des Champions.

Un pacte passé entre Pirlo et Cristiano Ronaldo

Au milieu des spéculations, Cristiano Ronaldo semble avoir pris sa décision. La Gazzetta dello Sport parle en effet ce lundi d’un pacte passé entre Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo, le nouveau coach de la Juventus. Les deux hommes, qui se sont plusieurs fois croisés en Ligue des Champions, auraient discuté et auraient décidé de mettre en place un projet fort, avec l’ambition d’enfin remporter la prestigieuse compétition européenne, qui échappe à la Juventus depuis 1996.

Pirlo, le nouveau Zidane de Cristiano Ronaldo ?