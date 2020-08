Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort estival bouclé grâce à… Dario Benedetto !

18 août 2020

Leonardo Balerdi est revenu sur son arrivée à l’OM et a évoqué notamment le rôle de son ancien coéquipier à Boca Juniors Dario Benedetto.

Les difficultés financières rencontrées par l’OM ne l’ont pas empêché de se renforcer lors de cette première partie de mercato estival. Le club marseillais a enregistré l’arrivée de Pape Gueye, qui viendra renforcer le milieu de terrain, mais aussi de Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund. Le défenseur argentin ne manquait pourtant pas de prétendants, mais il a préféré prendre la direction de l’OM après des discussions avec l’entraîneur du club André Villas-Boas, mais aussi avec Dario Benedetto.

« Benedetto m’a envoyé des messages »