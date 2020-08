Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale qui évoque déjà son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 9h45 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund cet été, Leonardo Balerdi sait que l'OM dispose d'une option d'achat pour la saison prochaine. Mais pour le moment, l'Argentin refuse de se focaliser sur son avenir.

Depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille a réussi à attirer deux renforts malgré ses difficultés financières. Pape Gueye a ainsi débarqué libre en provenance du Havre où son contrat arrivait à échéance, tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund avec une option d'achat. A l'image d'Alvaro Gonzalez, le jeune argentin arrive donc sous la forme d'un prêt avec option d'achat, mais pour le moment, il ne s'imagine pas encore rester à l'OM ou rentrer à Dortmund en fin de saison.

«Je suis concentré sur l'OM et jouer ici»