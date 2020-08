Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 17 août 2020 à 7h15 par La rédaction

La Juventus Turin entame son ménage, en vue de la saison prochaine. Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises et Douglas Costa en fait partie.

Après son élimination en Ligue des Champions face à l’OL, la Juventus a décidé d'entamer un tout nouveau projet. Les dirigeants ont écarté Maurizio Sarri et l’ont remplacé par Andrea Pirlo. Pour sa première expérience en tant que coach, le nouveau venu entend défendre ses idées. Plusieurs joueurs ont donc été invités à quitter le navire, comme Blaise Matuidi. L'international tricolore, qui a beaucoup joué sous Massimiliano Allegri et un peu moins avec Maurizio Sarri, a en effet rejoint la MLS et l'Inter Miami. Et d'autres devraient suivre, comme Douglas Costa, très apprécié par Leonardo au Paris Saint-Germain.

Manchester United dans la course