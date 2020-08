Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez sur le point de revenir sur ses pas ?

Publié le 17 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il a sombré en Ligue des Champions, le Barça préparerait une énorme révolution. Dans cette optique, Luis Suarez pourrait être sacrifié cet été et l'Ajax serait prêt à en profiter. Les Lanciers auraient déjà bougé leurs pions et auraient de sérieux arguments à faire valoir sur ce dossier.

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Ainsi, le club catalan préparerait déjà sa succession et serait déterminé à recruter Lautaro Martinez, le jeune buteur argentin de l'Inter (22 ans). Mais, faute de moyens suffisants, notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça aurait beaucoup de mal à boucler ce dossier. Mais la déroute face au Bayern pourrait tout chambouler. Ecrasés en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), les Catalans seraient en état d'urgence et envisageraient de faire un grande ménage dans leur effectif. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , hormis Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati et Riqui Puig, tous les joueurs du Barça seraient en danger. En ce qui concerne Luis Suarez, l'écurie blaugrana serait plus que jamais décidée à s'en séparer et envisagerait toujours de le remplacer par Lautaro Martinez. Pour cette raison, le Barça devrait mettre tout en oeuvre pour vendre Luis Suarez et, en parallèle, débloquer des fonds pour s'octroyer le buteur de l'Inter. Et cette situation pourrait profiter à l'Ajax.

L'Ajax voudrait rapatrier Luis Suarez

Selon les dernières informations de Télédoce , média uruguayen, l'Ajax voudrait absolument rapatrier Luis Suarez, qui a défendu ses couleurs d'aout 2007 à janvier 2011. Dans cette optique, les Lanciers auraient prévu de passer très vite à l'offensive pour le numéro 9 du FC Barcelone. Et il semblerait que pour mener à bien ce dossier, le club néerlandais n'ait pas perdu de temps.

L'Ajax déjà au travail pour Luis Suarez ?