Mercato - Barcelone : Le Barça prépare un coup de balai titanesque !

Publié le 16 août 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Ecrasé par le Bayern en Ligue des Champions, le Barça préparerait un énorme ménage dans son effectif. Alors que seuls Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong seraient intouchables, le club catalan devrait pousser vers la sortie une grande partie de son effectif, et notamment Luis Suarez, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic et Jordi Alba.

Humilié, déshonoré, meurtri, le Barça a très mal vécu sa lourde défaite contre le Bayern. Défaits 8-2, les hommes de Quique Setién quitte la Ligue des Champions la tête basse. Et selon Gerard Piqué, il faut tirer les leçons de cette correction et procéder à un grand ménage pour redorer le blason du FC Barcelone. « Tout le monde devrait y réfléchir, le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements, parce que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, ni la deuxième ou la troisième fois. (...) Personne n'est indispensable, je suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond. Nous devons tous nous regarder et réfléchir en interne et décider ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important » , a-t-il jugé. Prêt à se sacrifier pour le bien du FC Barcelone, Gerard Piqué réclame une grosse révolution au sein du club. Et il semblerait que le défenseur catalan ait déjà été entendu par sa direction.

Messi, Ter Stegen et De Jong intouchables ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce dimanche, le Barça aurait prévu de réaliser un grand ménage lors du mercato estival. A en croire le média espagnol, il n'y aurait qu'une poignée de joueurs qui serait hors de danger cet été. Lors de cette fenêtre de transferts, seuls Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Ansu Fati et Riqui Puig devraient être épargnés par les dirigeants du Barça. En effet, ces cinq joueurs seraient les seuls considérés comme étant intransférables. En ce qui concerne les autres, tout serait possible, et en cas de bonne offre, ils seraient tous susceptibles de partir. De surcroît, certains d'entre eux pourraient également être libérés de leur contrat, surtout ceux qui sont en fin de contrat dans un ou deux ans. Bien que rompre un bail ait un coût, le Barça compterait compenser cette perte financière en donnant une place plus importante aux jeunes joueurs du club.

