Mercato - Barcelone : Luis Suarez prêt à quitter Messi... pour rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 août 2020 à 7h30 par A.C.

Luis Suarez, pointé du doigt comme l’un des principaux fautifs de la crise du FC Barcelone, pourrait bien faire une infidélité à Lionel Messi.

Depuis la déroute face au Bayern Munich, la presse espagnole est catégorique : il va y avoir du changement à tous les étages, au sein du FC Barcelone. Les premiers à en faire les frais, à en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, ça devrait être l’entraineur Quique Sétien ainsi qu’Eric Abidal, directeur sportif du FC Barcelone. Cela devrait également concerner plusieurs joueurs ! A 33 ans, Luis Suarez est en effet annoncé proche d’un possible départ, avec notamment la MLS ou le championnat qatari qui pourraient l’accueillir.

Suarez dans la short-list de la Juventus