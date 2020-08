Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait choisi sa prochaine destination, mais...

Publié le 17 août 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat, Thiago Silva a prolongé son bail de deux mois pour pouvoir finir la Ligue des Champions avec le PSG. Alors qu'il devrait faire ses valises à la fin du mois d’août, O Monstro aurait la cote en Italie, puisque la Lazio et le Milan AC seraient prêts à lui tendre les bras. Toutefois, le capitaine du PSG préférerait faire son retour dans son pays natal, le Brésil.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour avoir la chance de poursuivre l'aventure européenne sous les couleurs Rouge et bleu. Dans la même situation, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting ont pris la même décision que le capitaine du PSG, toutefois Thomas Meunier, qui a rejoint le Borussia Dortmund, et Edinson Cavani en ont décidé autrement. Malgré son geste fort, Thiago Silva ne devrait pas porter le maillot du PSG la saison prochaine. Et pourtant, Pierre Ménès a milité en ce sens. Alors que Leonardo envisagerait toujours de se séparer de son capitaine, le journaliste de Canal + a tenté de lui faire changer d'avis. « Je pense surtout qu'il faut faire marche arrière et prolonger Thiago Silva. Il joue à fond, c'est l'un des meilleurs sur les trois matchs officiels du PSG. C'est le meilleur défenseur et un formidable footballeur à qui tu peux proposer une prolongation de contrat avec une baisse de salaire plutôt qu'aller dépenser 30-40 M€ sur un joueur » , a-t-il jugé lors d'un live Instagram .

Thiago Silva voudrait rentrer au Brésil

Sur le départ, Thiago Silva ne manquerait pas de pistes pour son avenir. Selon les informations d' Il Messaggero , le défenseur de 35 ans aurait la cote en Italie. En effet, la Lazio voudrait absolument recruter une star cet été. Et dans le cas où le dossier David Silva venait à capoter, les Biancocelesti seraient prêts à se tourner vers Thiago Silva. La Lazio pourrait ainsi venir concurrencer le Milan AC, qui aurait déjà fait des appels du pied à son ancien protégé. Toutefois, Thiago Silva ne serait pas emballé par l'idée d'un retour en Italie. Au contraire, le capitaine du PSG voudrait plutôt retrouver le Brésil, son pays natal. Mais son souhait pourrait ne pas se réaliser.

Thiago Silva contraint de rester en Europe ?