Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Issue imminente dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 17 août 2020 à 14h00 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone ou encore l’Inter, Pierre-Emerick Aubayemang devrait dans les prochaines heures signer un nouveau contrat avec Arsenal.

Auteur de 29 buts cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a sans aucun doute été l’un des hommes forts d’Arsenal. L’attaquant a permis notamment à son équipe de remporter la FA Cup et d’inscrire un nouveau trophée à son palmarès. Néanmoins, l’international gabonais, sous contrat jusqu'en 2021, s’est posé de nombreuses interrogations sur son avenir chez les Gunners . Comme annoncé par le 10 Sport, Pierre-Emerick Aubameyang figure sur les tablettes de nombreux clubs européens à l’instar du FC Barcelone ou encore de l’Inter. Toutefois, selon nos informations datant du 7 juillet dernier, les négociations portant sur une possible prolongation de contrat se sont accélérées et plus que quelques détails restaient à régler.

Vers une prolongation d’Aubameyang ?