Mercato - PSG : Edinson Cavani sort du silence pour son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 13h15 par D.M.

Avant d’embarquer pour l'Europe ce dimanche, Edinson Cavani a accepté d’évoquer les rumeurs sur son avenir et une possible arrivée au Benfica.

Après sept ans passés sous le maillot du PSG, Edinson Cavani souhaite donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. En fin de contrat, l’attaquant n’a pas souhaité prolonger son contrat de quelques semaines et disputer la fin de la Ligue des champions avec le club parisien. L'international uruguayen a souhaité tourner la page et est désormais à la recherche d’un dernier défi dans sa carrière. Âgé de 33 ans, Edinson Cavani pourrait bien prendre la direction du Benfica. Agent et demi-frère du joueur, Walter Guglielmone a fait le point sur ce dossier ce dimanche : « C'est en bonne voie, mais ce n'est pas signé ».

« Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux »