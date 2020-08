Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato - Arsenal : Barcelone-Aubameyang, le point précis

Publié le 7 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est en discussions avancées avec Arsenal pour prolonger, où en est l’intérêt du Barça pour le buteur des Gunners ? Réponse.

Intéressé depuis plus d’un an par Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone, après une timide tentative au dernier mercato hivernal, reste susceptible de lancer une offensive express dans les prochaines semaines. Le club catalan, qui garde le nom du buteur des Gunners au sommet de sa liste d’options offensives, sait qu’à l’heure actuelle, Pierre-Emerick Aubameyang est en discussions avancées avec Arsenal pour prolonger, et qu’un accord est susceptible d’intervenir prochainement entre les deux parties.

Le Barça décidera après Naples

Selon nos informations, le club blaugrana s’est pour sa part fixé un plan de vol précis : il décidera de lancer une offensive ou non sur Aubameyang après le match de Ligue des champions contre Naples. On devrait donc être rapidement fixé sur les intentions du club catalan sur le dossier.



A.H.