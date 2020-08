Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel affiche un souhait fort son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 14h45 par A.D.

Arrivé au PSG à l'été 2018, Thomas Tuchel a l'occasion de mener le club de la capitale vers une première finale de Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse avant la confrontation face à Leipzig, le coach allemand s'est livré sur sa situation au PSG et son avenir.

Alors qu'il a vécu une première saison compliquée, Thomas Tuchel est en train de la faire oublier. Stoppé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2018-2019, le coach allemand a une occasion en or de hisser le PSG vers sa toute première finale. Mais pour réaliser cet exploit, il faudra passer par la case Leipzig ce mardi soir et l'emporter. En conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel a profité de l'occasion pour évoquer son avenir. Et comme il l'a clairement expliqué l'Allemand n'a d'yeux que pour le PSG.

«Je veux rester ici»