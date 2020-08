Foot - PSG

PSG : Tuchel envoie un message fort à Neymar avant les demi-finales !

Publié le 17 août 2020 à 13h45 par A.M.

A l'approche de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Thomas Tuchel a envoyé un message à son leader, Neymar, qui sort d'une prestation exceptionnelle contre l'Atalanta.

En l'absence d'Angel Di Maria, Marco Verratti et Kylian Mbappé, Neymar était très attendu à l'occasion du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta (2-1). Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Brésilien a répondu présent. Omniprésent, il a été décisif en fin de rencontre adressant une passe décisive à Marquinhos puis étant à l'origine du but d'Eric Maxim Choupo-Moting. Pour la demi-finale contre le RB Leipzig mardi soir, Neymar retrouvera Kylian Mbappé et Angel Di Maria, mais sera de nouveau très attendu. Thomas Tuchel s'est ainsi prononcé sur son « leader ».

«Il a la faim de gagner»