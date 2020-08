Foot - PSG

PSG : Riolo envoie un message fort à Neymar et Mbappe !

Publié le 16 août 2020 à 2h30 par A.M.

A quelques jours de la demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Daniel Riolo estime que le PSG peut aller au bout seulement si le duo Mbappé-Neymar est en forme.

Mardi, le Paris Saint-Germain s'apprête à disputer l'un des matches les plus importants de son histoire. En effet, après avoir éliminé l'Atalanta en quart de finale (2-1) au bout du suspens, le club parisien va défier le RB Leipzig demi-finale et tenter d'atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Et afin d'y parvenir, le PSG aura besoin de son duo de stars, Neymar et Kylian Mbappé, comme l'explique Daniel Riolo.

«Si le PSG va au bout, ils iront avec le cœur et le duo Mbappé/Neymar»