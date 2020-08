Foot - PSG

PSG : Choupo-Moting fait l'unanimité après sa soirée exceptionnelle !

Publié le 14 août 2020 à 3h30 par A.M.

Entré en cours de match contre l'Atalanta, Eric Maxim Choupo-Moting a offert la qualification au PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Et il est encensé en interne.

Qui l'eût cru ? Alors qu'il n'était même plus censé jouer avec le PSG et qu'il avait été retiré des listes UEFA cette saison, Eric Maxim Choupo-Moting a offert la qualification aux Parisiens en demi-finale de la Ligue des Champions en inscrivant le but de la victoire contre l'Atalanta (2-1). Pour le plus grand bonheur d'Ander Herrera. « J’ai déjà dit que tu ne peux pas gagner un match comme ça si tu n’es pas une équipe. Tout le monde est très important ici. Je voudrais parler de Choupo parce qu’il est en fin de contrat, il traîne pour aider, il s’entraîne toujours comme si c’était le dernier de sa vie. C’est l’atmosphère qu’on a dans l’équipe. J’ai joué aujourd’hui mais si je ne joue pas le prochain match, je serai prêt à aider. C’est l’atmosphère et l’ambiance entre nous », lance l'Espagnol au micro de RMC Sport .

Choupo-Moting encensé