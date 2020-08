Foot - PSG

PSG : L’énorme joie de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 13 août 2020 à 9h25 par La rédaction

Pour l’anniversaire des 50 ans du club, le PSG s’est offert le meilleur cadeau avec une place en demi-finale de Ligue des Champions. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi était forcément très heureux.