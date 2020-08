Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Cavani après son départ !

Publié le 17 août 2020 à 11h45 par D.M.

Pour la première fois depuis son départ, Edinson Cavani a pris la parole afin d'évoquer son aventure au PSG, mais également son absence sur la photo des 50 ans du club.

L’histoire entre Edinson Cavani et le PSG a donc pris fin cet été. Meilleur buteur de l’histoire du club, l’attaquant a pris la décision de ne pas prolonger son contrat de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des champions et de quitter le club. Une issue inattendue pour les supporters, mais aussi pour certains joueurs qui comptaient sur l’Uruguayen lors de cette fin de saison. La pilule a du mal à passer du côté du PSG puisqu’Edinson Cavani ne figure pas sur l’affiche des 50 ans du club qui illustre les plus grands joueurs de la formation parisienne.

« C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent »