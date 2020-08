Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro, Griezmann... Une nouvelle opération colossale au programme ?

Publié le 17 août 2020 à 11h00 par A.D.

Alors que le Barça est en situation de crise, les grandes manoeuvres pourraient très vite être relancés pour Lautaro Martinez. Pour mener à bien ce dossier, le club catalan songerait à se servir d'Antoine Griezmann. De son côté, l'Inter attendrait l'assaut blaugrana et aurait déjà prévu de prolonger Lautaro Martinez s'il ne faisait pas ses valises cet été.

Le Barça est à la peine. Humiliée par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), l'écurie blaugrana doit totalement se reconstruire pour retrouver des couleurs. Ainsi, comme l'a suggéré Gerard Piqué, le FC Barcelone doit se renouveler dans tous les secteurs : de la direction aux joueurs, en passant par le staff technique. Dans cette optique, les Catalans pourraient très vite relancer le dossier Lautaro Martinez.

Le Barça compterait proposer un échange Lautaro-Griezmann