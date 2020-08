Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se décante pour la succession de Meunier !

Publié le 17 août 2020 à 10h45 par La rédaction

En quête d’un successeur à Thomas Meunier, le PSG a jeté son dévolu sur Timothy Castagne. Le club parisien aurait même passé la seconde pour le défenseur de l’Atalanta à la recherche d’un nouveau défi.

Comme révélé en exclusivité, Timothy Castagne est suivi par le PSG et Leonardo. Le directeur sportif du club parisien est à la recherche d’un latéral droit après le départ de Thomas Meunier en fin de contrat vers le Borussia Dortmund et ciblerait le Belge du club italien. Le latéral droit de l’Atalanta ferait néanmoins l’objet d’une grosse concurrence avec Leicester et le Hertha Berlin qui auraient bougé leurs pions. Cependant, la situation pourrait tourner à l’avantage du PSG car après avoir refusé la prolongation de son contrat qui va jusqu’en 2022, Timothy Castagne aurait pris une grande décision pour son avenir…

Discussions avec le PSG !