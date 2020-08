Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Griezmann... Le Barça prépare une grosse opération !

Publié le 17 août 2020 à 9h15 par A.M. mis à jour le 17 août 2020 à 9h30

Visiblement décidé à s'offrir Neymar afin de faire oublier la crise qui couve au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu compte bien utiliser Antoine Griezmann comme monnaie d'échange dans ce dossier.

Le FC Barcelone traverse une crise sans précédent qui devrait engendre de profonds changements en interne. Le départ de Quique Setién semble déjà acté tandis qu'au sein du vestiaire, une révolution n'est également pas à écarter puisque Lionel Messi aurait fait part de son souhait de quitter le Barça dès cet été. Par conséquent, Josep Maria Bartomeu se retrouve dans une situation bien inconfortable. Conscient d'être pointé du doigt et sur la sellette, le président blaugrana compte bien réaliser un gros coup afin d'inverser la tendance. Et dans cette optique, le coup parfait semble être le retour de Neymar au Nou Camp. D'un point de vue sportif et médiatique, Bartomeu pense pouvoir se racheter une image en bouclant un tel dossier.

L'échange Griezmann-Neymar de retour au premier plan