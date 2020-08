Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 17 août 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 17 août 2020 à 8h19

Alors que le FC Barcelone traverse une crise sans précédent, la presse catalane en rajoute une couche sur l'éventuel retour de Neymar qui serait l'argument principal utilisé par Josep Maria Bartomeu pour redresser la barre.

Depuis samedi soir et l'humiliation subie contre le Bayern Munich, le FC Barcelone traverse une crise sans précédent. Battu 8 buts à 2, le Barça a littéralement sombré et confirme son déclin entrevue ces dernières saisons. En réalité, depuis le miracle contre le PSG en 2017, le club catalan a enchaîné les déconvenues, à commencer par le départ de Neymar l'été suivant. Suite à la remontada , les Parisiens avaient effectivement levé la clause libératoire de la star brésilienne, fixée à 222M€, prenant de court le FC Barcelone, totalement impuissant dans ce dossier. S'en sont suivis plusieurs échecs européens, mais également de nombreuses rumeurs faisant état d'un retour de Neymar ponctuées par l'interminable feuilleton de l'été dernier. Et bien évidement, le nom du numéro 10 du PSG refait son apparition en Une de la presse catalane.

Le retour de Neymar fait à nouveau parler en Catalogne