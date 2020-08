Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel joue le tout pour le tout, face à Leonardo

Publié le 17 août 2020 à 18h30 par A.C.

Thomas Tuchel semble prêt à vendre chèrement sa peau, face à un Leonardo qui aimerait bien le pousser hors du Paris Saint-Germain.

Pour la deuxième fois de son histoire, après 1995, le Paris Saint-Germain est dans le dernier carré d’une Coupe d’Europe. Un bel accomplissement pour Thomas Tuchel, que certains qualifient pourtant de « pire entraineur de l’époque QSI ». L’Allemand ne fait pas l’unanimité à l’extérieur du club... mais c’est également le cas à l’intérieur. Sur le10sport.com, nous vous avons parlé des relations plutôt tendues entre Leonardo et Tuchel. Le directeur sportif du PSG n’aime d’ailleurs pas travailler avec des hommes qu’il n’a pas lui-même choisis. Parce qu’un entraineur pour le PSG, il en a un en tête ! Nous vous avons révélé que Leonardo apprécié Massimiliano Allegri et garde le contact, afin de le placer sur le banc du PSG, à la place de Tuchel.

La menace Allegri grandit

Cette piste, semble se concrétiser. Paolo Paganini, journaliste de RAI Sport , annonce en effet ce lundi que Massimliano Allegri aurait donné son accord au Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ de la Juventus la saison dernière, Allegri souhaite rapidement retrouver le banc d’un top-club européen et a été lié à plusieurs clubs ces derniers mois, du Real Madrid à Manchester United, en passant par le FC Barcelone et le Bayern Munich. Mais ça devrait être le PSG finalement, si l’on s’en fie aux informations de RAI Sport . Pour le moment, Thomas Tuchel est toutefois toujours en place et s’apprête à disputer une demi-finale de Ligue des Champions, avec peut-être un incroyable titre au bout.

« Je veux rester ici »