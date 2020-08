Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet au cœur d'un incroyable imbroglio pour son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 17h45 par D.M.

Une folle rumeur est apparue sur les réseaux sociaux après une publication d’Aurélien Chedjou qui laissait entendre que Dimitri Payet pourrait prendre la direction de Galatasaray. Plus tard dans sa soirée, le joueur d’Amiens a indiqué que son compte avait été piraté.

« Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi, a affirmé l'international français. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager… » déclarait en mai dernier Dimitri Payet. Depuis l’international français a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2024 et a accepté de baisser son salaire. Pourtant, ces dernières heures, une folle rumeur a affolé les réseaux sociaux. Il a notamment été question d’un départ de Dimitri Payet vers… Galatasaray.

La discussion était en réalité fake

Tout est parti d’une capture d'écran postée sur le compte Twitter d’Aurélien Chedjou qui a évolué à Galatasaray entre 2013 et 2017. Une discussion supposée entre le joueur d’Amiens et Dimitri Payet qui semble indiquer qu’il pourrait prendre la direction de la Turquie. « Nous sommes déjà en discussions avec Gala mon frère, j'y serai bientôt » peut-on lire dans cette conversation. Toutefois, Aurelien Chedjou a précisé plus tard sur les réseaux sociaux que son compte Twitter avait été piraté : « J e dois donner du crédit à ce gars, il est fort. Ce n'est toujours pas moi les amis » a déclaré le joueur de 35 ans. Dimitri Payet devrait donc bien poursuivre sa carrière à l’OM.