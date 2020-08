Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une aide inattendue pour le Barca ?

Publié le 17 août 2020 à 17h00 par La rédaction

En pleine opération dégraissage, le FC Barcelone a toutes les peines du monde à trouver des points de chute à ses indésirables. Une tendance qui pourrait néanmoins évoluer grâce à l’aide d’un cador européen.

Depuis la défaite en Ligue des Champions, rien ne va plus au sein du FC Barcelone. Le club catalan traverse une instabilité sportive comme le montre la volonté de Lionel Messi de quitter le club mais aussi au niveau de ses dirigeants qui sont sur la sellette comme le coach Quique Setien. Pour sortir de cette situation, le FC Barcelone doit réaliser une opération de dégraissage d’envergure afin de lancer un nouveau cycle. Parmi les joueurs indésirables, on retrouverait Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Ousmane Dembele, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic mais aucun joueur n’arriverait à trouver un point de chute. Cependant, cette situation pourrait évoluer positivement car un gros club européen serait prêt à mettre le grappin sur plusieurs joueurs du Barça…

Manchester United surveillerait 4 barcelonais !