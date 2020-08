Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Setién déjà remise en cause ?

Publié le 17 août 2020 à 13h00 par D.M.

Josep Maria Bartomeu aurait proposé à Ronald Koeman de prendre la succession de Quique Setién au poste d’entraîneur du FC Barcelone. Toutefois, plusieurs obstacles pourraient mettre à mal l’arrivée du technicien néerlandais.

« Setién est dehors ». Ce dimanche soir, après une réunion avec son secrétaire technique Eric Abidal et Ramon Planes, Josep Maria Bartomeu aurait annoncé aux médias le départ de Quique Setién. Une décision qui faite suite à la lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich ce vendredi (8-2). Pour le remplacer, les dirigeants catalans auraient plusieurs noms en tête. Comme annoncé par le 10 Sport en juillet dernier, Josep Maria Bartomeu a contacté Ronald Koeman afin de prendre la température et savoir s’il était intéressé par un retour au sein du club blaugrana . Une piste qui se confirme puisque Sport indique ce lundi que le président du FC Barcelone aurait proposé le poste d’entraîneur au technicien. Toutefois, il existe plusieurs obstacles à la venue du Néerlandais.

Koeman intéressé par le poste ?