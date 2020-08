Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro... Griezmann le grand sacrifié après l'humiliation du Barça ?

17 août 2020

Auteur d'une première saison plus que poussive, Antoine Griezmann pourrait bien être sacrifié cet été pour le Barça qui tenterait d'inclure le Champion du monde dans différentes transactions importantes.

Suite à l'humiliante élimination subie face au Bayern Munich (2-8), le FC Barcelone pourrait connaître d'énormes changements cet été. Quique Setién devrait ainsi quitter son poste, tandis que d'autres dirigeants sont sur la sellette à l'image d'Eric Abidal et d'Oscar Grau. Mais au sein du vestiaire aussi il pourrait y avoir de grands changements. La direction catalane souhaite réaliser une large revue d'effectif et des joueurs comme Philippe Coutinho, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Nelson Semedo ne seront donc pas retenus. De son côté, Lionel Messi souhaiterait également partir. Mais c'est bien le cas d'Antoine Griezmann qui devrait faire parler un an seulement après son arrivée pour 120M€.

L'échange Neymar-Griezmann de retour sur le devant de la scène

Le Champion du monde n'a effectivement jamais réussi à s'imposer au FC Barcelone, au point d'avoir débuté sur le banc lors du quart de finale de Ligue des Champions. Par conséquent, son avenir en Catalogne s'inscrit en pointillés et compte tenu des difficultés financières du Barça, Antoine Griezmann pourrait bien servir de monnaie d'échanges pour plusieurs gros dossiers à commencer par Neymar. Selon les informations de Sport , Josep Maria Bartomeu espère toujours rapatrier le numéro 10 du PSG, et le seul moyen d'y parvenir sera d'inclure un joueur dans la transaction. Et bien évidemment, le seul joueur susceptible d'intégrer une telle opération sera Antoine Griezmann, mais cela ne devrait pas être suffisant pour convaincre le PSG.

Griezmann également utilisé pour Lautaro

En cas de réponse négative du PSG, le FC Barcelone a un autre plan. Selon les informations de TMW, Antoine Griezmann pourrait être inclus dans un autre dossier. En effet, en plus de Neymar, le Barça cherche toujours à recruter un nouvel avant-centre pour remplacer Luis Suarez, et la priorité se nomme toujours Lautaro Martinez. Mais là encore, les Catalans n'auront pas les moyens de répondre aux exigences financières de l'Inter Milan et pourraient donc proposer Antoine Griezmann en échange de l'Argentin. Autrement dit, un an après son arrivée et à l'issue d'une saison plus que poussive, le Champion du monde pourrait donc être utilisé simplement en monnaie d'échanges afin de rendre service à sa direction, en grande difficulté financière et contrainte d'envisager des montages pour se renforcer. Reste à savoir si Griezmann acceptera cette condition...