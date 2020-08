Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal est plus que jamais dans le flou pour son avenir !

Publié le 16 août 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’Eric Abidal pourrait prochainement être démis de ses fonctions au FC Barcelone, l’ancien défenseur français réfléchirait malgré tout déjà à la planification de la prochaine saison du club catalan.

Le FC Barcelone a vécu une débâcle historique face au Bayern Munich en s’inclinant lourdement 8-2 pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions ce vendredi. Et après une telle bévue, plusieurs têtes pourraient tomber au sein du club catalan, à commencer par celle de Quique Setién. Selon toute vraisemblance, l’ancien technicien du Real Betis arrivé cet hiver devrait être démis de ses fonctions dans les jours à venir, lui qui avait déjà perdu la course au titre en Liga face au Real Madrid avant cette terrible bévue contre le club bavarois. Cependant, l’entraineur du Barça ne serait pas le seul membre des Blaugrana dont le poste serait menacé à en croire les derniers échos parus dans la presse catalane.

Eric Abidal sera fixé sur son avenir ce lundi !