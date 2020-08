Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une grosse décision pour son avenir

Publié le 17 août 2020 à 10h00 par A.D.

Alors que le Barça a lourdement chuté en Ligue des Champions face au Bayern, Lionel Messi se poserait des questions quant à son avenir. Le capitaine du FC Barcelone aurait décidé de sceller définitivement son avenir lorsque le nouvel entraineur blaugrana aura été nommé.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est plus qu'incertain. Alors que le Barça s'est fait corrigé par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), La Pulga pourrait faire ses valises dès cet été. Comme l'a indiqué Marcelo Bechler, journaliste d’ Esporte Interativo qui avait été l'un des premiers à annoncer le transfert de Neymar au PSG, Lionel Messi aurait décidé de quitter le FC Barcelone dès à présent, et non à la fin de son contrat en juin 2021. Mais à en croire Sky Sport , le choix de Lionel Messi ne serait pas catégorique.

L'avenir de Messi dépendrait du successeur de Setién